В Приднестровье режим ЧП из-за энергокризиса продлен до 8 февраля
Из-за энергокризиса в Приднестровье продлен режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщила парламентская пресс-служба.
Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утвердил указ президента ПМР о продлении режима ЧП. Он продлится еще 30 дней до 8 февраля, следует из сообщения. Пресс-служба также напомнила, что режим продлен из-за отсутствия поставок газа в Приднестровье.
Режим введен с 11 декабря. Согласно нему в Приднестровье запрещен экспорт энергоресурсов и установлены особые правила получения и хранения ресурсов.
9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не видит возможности осуществлять поставки газа в Приднестровье, а ситуация «действительно кризисная».
В Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Такая ситуация сложилась из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, договор между Молдавией и Россией о поставках газа действовал до 2026 г., однако из-за невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.