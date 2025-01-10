В Приднестровье режим ЧП из-за энергокризиса продлен до 8 февраля

В Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Такая ситуация сложилась из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, договор между Молдавией и Россией о поставках газа действовал до 2026 г., однако из-за невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.