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В Приднестровье режим ЧП из-за энергокризиса продлен до 8 февраля

Ведомости

Из-за энергокризиса в Приднестровье продлен режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утвердил указ президента ПМР о продлении режима ЧП. Он продлится еще 30 дней до 8 февраля, следует из сообщения. Пресс-служба также напомнила, что режим продлен из-за отсутствия поставок газа в Приднестровье.

Режим введен с 11 декабря. Согласно нему в Приднестровье запрещен экспорт энергоресурсов и установлены особые правила получения и хранения ресурсов.

9 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не видит возможности осуществлять поставки газа в Приднестровье, а ситуация «действительно кризисная».

В Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Такая ситуация сложилась из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, договор между Молдавией и Россией о поставках газа действовал до 2026 г., однако из-за невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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