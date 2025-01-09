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Песков: РФ не видит возможности осуществлять поставки газа в Приднестровье

Ведомости

Россия не может осуществлять поставки газа в Приднестровье из-за решений властей Украины и Молдавии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Песков добавил, что ситуация «действительно кризисная». По его словам, Россия осуществляла поставки, с помощью которых «и жило Приднестровье», но сейчас РФ этой возможности лишилась.

Так Песков ответил журналистам на вопрос, были ли контакты с руководством Приднестровья и может ли РФ поддержать их энергетику.

В Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Такая ситуация сложилась из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину. Договор между Молдавией и Россией о поставках газа действует до 2026 г., но по причине невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.

На 9 января при нынешних условиях газа в стране может хватить только на 24 дня. По состоянию на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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