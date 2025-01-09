Песков: РФ не видит возможности осуществлять поставки газа в Приднестровье
Россия не может осуществлять поставки газа в Приднестровье из-за решений властей Украины и Молдавии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Песков добавил, что ситуация «действительно кризисная». По его словам, Россия осуществляла поставки, с помощью которых «и жило Приднестровье», но сейчас РФ этой возможности лишилась.
Так Песков ответил журналистам на вопрос, были ли контакты с руководством Приднестровья и может ли РФ поддержать их энергетику.
В Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Такая ситуация сложилась из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину. Договор между Молдавией и Россией о поставках газа действует до 2026 г., но по причине невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.
На 9 января при нынешних условиях газа в стране может хватить только на 24 дня. По состоянию на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада.