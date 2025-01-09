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В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей при попытке согреться

Ведомости

В связи с энергетическим кризисом в Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь отопить дома с помощью печей и газовых колонок, рассказал глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», – сообщил Игнатьев (цитата по ТАСС).

Из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину в Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Договор между Молдавией и Россией о поставках газа действует до 2026 г., но по причине невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.

По состоянию на 9 января при нынешних условиях газа в стране может хватить только на 24 дня. По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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