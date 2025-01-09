В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей при попытке согреться

По состоянию на 9 января при нынешних условиях газа в стране может хватить только на 24 дня. По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада.