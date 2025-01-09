В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей при попытке согреться
В связи с энергетическим кризисом в Приднестровье несколько человек погибли, пытаясь отопить дома с помощью печей и газовых колонок, рассказал глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», – сообщил Игнатьев (цитата по ТАСС).
Из-за прекращения транзита газа в Европу через Украину в Приднестровье было отключено центральное отопление, газ подается только для бытовых нужд. Договор между Молдавией и Россией о поставках газа действует до 2026 г., но по причине невыплаты задолженностей со стороны Молдавии «Газпром» приостановил поставки.
По состоянию на 9 января при нынешних условиях газа в стране может хватить только на 24 дня. По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада.