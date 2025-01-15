Красносельский: Россия поставит гуманитарный газ Приднестровью
Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Газ будет подан как гуманитарный газ в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Красносельский добавил, что точной даты подачи нет, но «то, что подача газа начнется, это факт»: «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть». Он уточнил, что маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров.
Поставки газа из России в Приднестровье прекратились с 1 января 2025 г. из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.
9 января Верховный суд непризнанной республики призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона. Суд также сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.
11 января ТАСС со ссылкой на газораспределительное предприятие ООО «Тираспольтрансгаз» писал, что Приднестровье в январе снизило потребление газа в 20 раз по сравнению с декабрем 2024 г. до 270 000 куб. м в сутки.