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Красносельский: Россия поставит гуманитарный газ Приднестровью

Ведомости

Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Газ будет подан как гуманитарный газ в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС). 

Красносельский добавил, что точной даты подачи нет, но «то, что подача газа начнется, это факт»: «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть». Он уточнил, что маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров.

Поставки газа из России в Приднестровье прекратились с 1 января 2025 г. из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.

9 января Верховный суд непризнанной республики призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона. Суд также сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.

11 января ТАСС со ссылкой на газораспределительное предприятие ООО «Тираспольтрансгаз» писал, что Приднестровье в январе снизило потребление газа в 20 раз по сравнению с декабрем 2024 г. до 270 000 куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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