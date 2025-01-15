Красносельский: Россия поставит гуманитарный газ Приднестровью

Поставки газа из России в Приднестровье прекратились с 1 января 2025 г. из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.