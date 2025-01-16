Песков упомянул о логистических нюансах для подачи газа в Приднестровье

1 января 2025 г. были прекращены поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев не стал продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.