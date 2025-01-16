Песков упомянул о логистических нюансах для подачи газа в Приднестровье

Песков упомянул о логистических нюансах для подачи газа в ПриднестровьеНеобходимо содействие со стороны Молдавии, считают в Кремле
Москва готова оказать помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с газом, но должны быть предприняты действия, обеспечивающие подачу энергоресурса, а также контрактование со стороны Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что Москва планирует закупать газ для Приднестровья на европейском фондовом рынке. Песков подтвердил, что Россия готова оказывать помощь Приднестровью.
«Вместе с тем, чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа со стороны и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
15 января глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, точной даты подачи нет, но «то, что подача газа начнется, это факт». Маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров.
1 января 2025 г. были прекращены поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев не стал продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.
Кроме того, в начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом». Киев ранее отказался от продления транзитного соглашения.
В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.