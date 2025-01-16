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Песков упомянул о логистических нюансах для подачи газа в Приднестровье

Необходимо содействие со стороны Молдавии, считают в Кремле
Ведомости

Москва готова оказать помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с газом, но должны быть предприняты действия, обеспечивающие подачу энергоресурса, а также контрактование со стороны Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что Москва планирует закупать газ для Приднестровья на европейском фондовом рынке. Песков подтвердил, что Россия готова оказывать помощь Приднестровью.

«Вместе с тем, чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа со стороны и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

15 января глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. По его словам, точной даты подачи нет, но «то, что подача газа начнется, это факт». Маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров.

1 января 2025 г. были прекращены поставки газа из России в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев не стал продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе, а физические поставки газа в Приднестровье шли через Молдавию.

Кроме того, в начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом». Киев ранее отказался от продления транзитного соглашения.

В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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