Премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации региона
Премьер Молдавии Дорин Речан выразил недовольство тем, что Россия собирается предоставить газ только для нужд Приднестровья, сообщает ТАСС.
Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны России могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии. Премьер считает, что подобный ход России сделан, «чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта».
Поставки газа из России прекратились 1 января 2025 г. в связи с неуплатой долгов со стороны Молдавии. Поставки в страну шли через территорию Украины, которая 1 января 2025 г. отказалась продлевать контракт с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились.
9 января Верховный суд Приднестровья, где был объявлен режим ЧП в связи с критической ситуацией, связанной с энергоснабжением, призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона.
16 января Россия согласилась обеспечить гуманитарным газом непризнанную республику. Газ будет подан в том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и функционирования экономики территории в целом, сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский после визита в Москву.