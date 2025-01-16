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Премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации региона

Ведомости

Премьер Молдавии Дорин Речан выразил недовольство тем, что Россия собирается предоставить газ только для нужд Приднестровья, сообщает ТАСС.

Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны России могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии. Премьер считает, что подобный ход России сделан, «чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта».

Поставки газа из России прекратились 1 января 2025 г. в связи с неуплатой долгов со стороны Молдавии. Поставки в страну шли через территорию Украины, которая 1 января 2025 г. отказалась продлевать контракт с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились.

9 января Верховный суд Приднестровья, где был объявлен режим ЧП в связи с критической ситуацией, связанной с энергоснабжением, призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона.

16 января Россия согласилась обеспечить гуманитарным газом непризнанную республику. Газ будет подан в том объеме, который необходим для населения, промышленных предприятий и функционирования экономики территории в целом, сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский после визита в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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