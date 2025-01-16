Премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации региона

Поставки газа из России прекратились 1 января 2025 г. в связи с неуплатой долгов со стороны Молдавии. Поставки в страну шли через территорию Украины, которая 1 января 2025 г. отказалась продлевать контракт с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились.