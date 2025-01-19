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Санду: поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными

Ведомости

Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью блогеру Натану Гарштя.

«Поставка через посредников – это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, который также нарушает режим международных санкций», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Она заявила, что «непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение»: «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию».

Санду заверила, что молдавские власти предоставляют жителям непризнанной республики доступ к теплу, электричеству и нормальные условия для работы школ и детских садов.

15 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.

9 января Верховный суд непризнанной республики призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона. Суд также сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.

Санду заявила в интервью Гарштя, что Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в том случае, если из республики будут выведены российские миротворцы для замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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