Санду: поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными
Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью блогеру Натану Гарштя.
«Поставка через посредников – это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, который также нарушает режим международных санкций», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Она заявила, что «непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение»: «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию».
Санду заверила, что молдавские власти предоставляют жителям непризнанной республики доступ к теплу, электричеству и нормальные условия для работы школ и детских садов.
15 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.
9 января Верховный суд непризнанной республики призвал международное сообщество оказать помощь с восстановлением энергоснабжения региона. Суд также сообщил о чрезвычайной ситуации после прекращения поставок газа со стороны России. В тот же день в Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 8 февраля.
Санду заявила в интервью Гарштя, что Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в том случае, если из республики будут выведены российские миротворцы для замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.