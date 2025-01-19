Санду: поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными

Она заявила, что «непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение»: «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию».