Трамп проводит разговор с Путиным

Трамп проводит разговор с ПутинымПрезидент США пообещал рассказать о его результатах
Президент США Дональд Трамп прямо сейчас проводит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщили в Truth Social.
«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении», – написал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналисту Павлу Зарубину, что разговор идет прямо сейчас.
Разговор проходит перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны обсудят передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Она должна состояться завтра.
14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины попросит у него ракеты Tomahawk на ближайшей очной встрече. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет. При этом он указывал, что для начала узнает мнение России по вопросу поставок.
Кремль осудил возможную передачу Tomahawk. Отправка на Украину дальнобойных ракет может привести к качественно новому уровню эскалации, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.