Песков отметил возможность эскалации нового уровня при передаче Tomahawk Киеву
Отправка на Украину дальнобойных ракет Tomahawk может привести к качественно новому уровню эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фигурирует все время тема Tomahawk. <...> Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь предельна ясна, и она хорошо известна и Вашингтону, и в Киеве», – сказал представитель Кремля.
15 октября глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что решение о поставках Tomahawk Киеву нанесет колоссальный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он напомнил о высказывании президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел бы обсудить передачу оружия с российским лидером Владимиром Путиным. Лавров отметил, что Россия всегда готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать конкретные вопросы.
14 октября Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.