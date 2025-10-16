Песков подтвердил, что сейчас идет телефонный разговор Путина и Трампа
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сейчас проводят телефонный разговор. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Трамп также подтвердил в соцсети Truth Social, что прямо сейчас проводит беседу с Путиным. «Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении», – написал он.
Разговор проходит перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны обсудят передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Она должна состояться завтра.