Советник лидера Ирана встретился с Путиным в Москве
Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, встретился с президентом России Владимиром Путиным вечером 16 октября. Об этом сообщает Tasnim.
В ходе встречи Лариджани передал ему послание от Хаминеи. По данным издания, стороны также обсудили экономическое, региональное и международное сотрудничество.
Лариджани посетил Россию 16 октября с однодневным визитом.
На переговорах с Путиным в Москве 20 июля советник Хаменеи довел российской стороне оценку Ирана обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.