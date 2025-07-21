Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Советник Хаменеи передал Путину послание от иранского президента

Ведомости

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передал президенту России Владимиру Путину послание от президента Масуда Пезешкиана. Также он разъяснил взгляды исламской республики по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

Переговоры Путина и Лариджани состоялись в Москве 20 июля. По словам Багаи, они были конструктивными.

«Он [Лариджани] провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три – четыре недели», – сказал Багаи (цитата по ТАСС).

По данным Кремля, представитель исламской республики по поручению Хаменеи довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. Путин, в свою очередь, высказал «позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных