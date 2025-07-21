Советник Хаменеи передал Путину послание от иранского президента
Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передал президенту России Владимиру Путину послание от президента Масуда Пезешкиана. Также он разъяснил взгляды исламской республики по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.
Переговоры Путина и Лариджани состоялись в Москве 20 июля. По словам Багаи, они были конструктивными.
«Он [Лариджани] провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три – четыре недели», – сказал Багаи (цитата по ТАСС).
По данным Кремля, представитель исламской республики по поручению Хаменеи довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. Путин, в свою очередь, высказал «позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой».