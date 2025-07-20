Путин принял в Кремле советника верховного лидера Ирана

Путин принял в Кремле советника верховного лидера ИранаОни обсудили иранскую ядерную программу и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы ядерной программы Ирана, сообщает Telegram-канал Кремля.
Встреча в Кремле состоялась 20 июля. Уточняется, что иранский представитель по поручению Хаменеи довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. Путин, в свою очередь, высказал «позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой», говорится в сообщении.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва предлагает возобновить практику вывоза излишков обогащенного урана из Ирана с последующим его обеднением и использованием в мирных целях – на атомных электростанциях. По его словам, Россия по-прежнему располагает всеми необходимыми технологиями. Министр отметил, что Москва и ранее оказывала техническую помощь в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда до выхода США из соглашения в 2018 г. международные участники договорились о переработке накопленного в Иране урана.
20 июля стало известно, что Иран и европейская тройка (Великобритания, Франция и Германия) договорились возобновить переговоры по ядерной программе. До этого сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» решили восстановить санкции ООН против Ирана (механизм snapback), если последний не заключит с ними ядерную сделку к концу августа. Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Тегеран нарушил условия ядерного соглашения 2015 г. (СВПД), поэтому Париж и другие европейские страны «имеют полное право» возобновить эмбарго на поставки вооружений, ядерного оборудования и оказание банковских услуг, снятое в отношении исламской республики 10 лет назад.
США и страны евротройки консолидированно выступили против Ирана, так как они увидели угрозу восстановления Тегераном своей ядерной программы после прекращения ирано-израильского вооруженного противостояния, заявил ранее «Ведомостям» младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Теоретически, по его словам, Тегеран готов вести переговоры с европейцами, поскольку они внушают больше доверия иранской стороне, чем американцы, но без участия Вашингтона потенциальная ядерная сделка не имеет практического смысла. Запад также оказывает давление на Иран, чтобы использовать открывшееся окно возможностей после окончания 12-дневной войны и убедить его вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, если Тегеран создаст ядерное оружие, то у него отпадет необходимость в заключении сделки, что может привести к снижению зависимости исламской республики от Европы и полной переориентации ее политики на Восток.
Заключение ядерной сделки обсуждается на фоне конфликта Ирана и Израиля, который вступил в активную фазу 13 июня после начала израильских атак. 22 июня США присоединились к боевым действиям, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Исфахане и Натанзе. После произошедшего президент США Дональд Трамп говорил, что атака отбросила ядерную программу исламской республики «на десятилетия». 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.