Путин принял в Кремле советника верховного лидера Ирана

США и страны евротройки консолидированно выступили против Ирана, так как они увидели угрозу восстановления Тегераном своей ядерной программы после прекращения ирано-израильского вооруженного противостояния, заявил ранее «Ведомостям» младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Теоретически, по его словам, Тегеран готов вести переговоры с европейцами, поскольку они внушают больше доверия иранской стороне, чем американцы, но без участия Вашингтона потенциальная ядерная сделка не имеет практического смысла. Запад также оказывает давление на Иран, чтобы использовать открывшееся окно возможностей после окончания 12-дневной войны и убедить его вернуться к сотрудничеству с МАГАТЭ, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, если Тегеран создаст ядерное оружие, то у него отпадет необходимость в заключении сделки, что может привести к снижению зависимости исламской республики от Европы и полной переориентации ее политики на Восток.