Лавров заявил о готовности России помочь Ирану с обеднением урана

Он подчеркнул, что Россия может также выступить посредником в переговорах, если стороны выразят такую готовность. «США стремятся возобновить диалог, посреднические усилия предпринимают и Оман, и другие страны региона. Если Тегеран будет не против – мы подключимся», – добавил глава МИДа.