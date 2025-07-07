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Лавров заявил о готовности России помочь Ирану с обеднением урана

Ведомости

Москва предлагает возобновить практику вывоза излишков обогащенного урана из Ирана с последующим его обеднением и использованием в мирных целях – на атомных электростанциях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия по-прежнему располагает всеми необходимыми технологиями.

По словам министра, Россия и ранее оказывала техническую помощь в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда до выхода США из соглашения в 2018 г. международные участники договорились о переработке накопленного в Иране урана.

«Президент [России Владимир] Путин напоминал, что СВПД учитывал потенциал России по обеднению накопленного урана до уровня, пригодного для энергетических нужд. Мы готовы забирать избыточный уран, перерабатывать его и возвращать Ирану уже в виде топлива для ядерной энергетики», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что Россия может также выступить посредником в переговорах, если стороны выразят такую готовность. «США стремятся возобновить диалог, посреднические усилия предпринимают и Оман, и другие страны региона. Если Тегеран будет не против – мы подключимся», – добавил глава МИДа.

Лавров напомнил, что СВПД был достигнут усилиями США, стран «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания), Китая и России и его сохранение имеет ключевое значение для стабильности в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа рассказал, что Россия прежде предлагала Ирану работать в области систем противовоздушной обороны (ПВО), но тогда Тегеран не проявил интереса.

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