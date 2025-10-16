Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа важным для всего мира
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал прошедший телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В социальной сети X Дмитриев подчеркнул значение этой беседы для мировой политики.
«Важный для всего мира, позитивный и продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом с четко обозначенными дальнейшими шагами», – написал он.
Вечером 15 октября Трамп сообщил в Truth Social, что проводит переговоры с российским лидером. Он отметил, что разговор будет продолжительным, и пообещал раскрыть детали позже.
После завершения беседы американский президент назвал разговор продуктивным и заявил, «что он стал большим шагом вперед». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил уверенность, что этот успех поможет продвинуться в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
По его словам, стороны также обсудили перспективы торговых отношений после завершения конфликта. Лидеры договорились о встрече советников высокого уровня на следующей неделе.
Трамп добавил, что 17 октября встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где планирует обсудить итоги разговора с Путиным и другие вопросы.