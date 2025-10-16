Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа важным для всего мира

После завершения беседы американский президент назвал разговор продуктивным и заявил, «что он стал большим шагом вперед». По словам Трампа, Путин поздравил его и США с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил уверенность, что этот успех поможет продвинуться в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.