Трамп считает возможными прямые переговоры Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп по-прежнему верит, что ему удастся организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит.
«Я думаю, он [Трамп] считает это возможным», – сказала Ливит.
Ранее 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор.
«Это был очень хороший и продуктивный звонок. Он длился более двух часов», – отметила Левитт.
По итогам разговора Трамп сообщил, что договорился с Путиным провести встречу в столице Венгрии Будапеште.
Американский лидер охарактеризовал беседу как продуктивную и отметил, что Путин поздравил его и Соединенные Штаты с достижением мира на Ближнем Востоке. Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по завершению конфликта между Россией и Украиной.
Отдельное внимание, как сообщил Трамп, стороны уделили вопросам торговли между Россией и США после окончания конфликта на Украине. Лидеры договорились о встрече советников высокого уровня уже на следующей неделе. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а состав участников уточняется.
Трамп также заявил, что 17 октября встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где обсудит итоги разговора с Путиным и дальнейшие шаги.