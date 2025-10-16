Зеленский прибыл в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Украинский лидер опубликовал видеоролик с прибытия в своем Telegram-канале.
Зеленский заявил, что 16 октября пройдут встречи с представителями оборонных компаний США, на которой стороны обсудят поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).
17 октября планируется встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. На ней лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.
Вечером 16 октября Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В контексте конфликта стороны обсудили и вопрос поставок дальнобойных ракет Tomahawk на Украину. В ходе разговора президент России подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США, рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По итогам разговора Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште.