Трамп: сейчас не самое подходящее время для новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не самое подходящее время для введения новых санкций против России, однако он не возражает против такого развития событий. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
Ранее 16 октября лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что «настало время» приступить к рассмотрению законопроекта о введении новых санкций против России.
«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал Трамп.
16 октября Трамп сообщил в Truth Social, что провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа была продуктивной. Лидеры двух стран, как рассказал Трамп, договорились провести встречу в Венгрии, до этого Москва и Вашингтон проведут переговоры на высоком уровне.
15 октября американский министр войны Пит Хегсет заявил, что США и их союзники примут меры в отношении России, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время.
Глава минфина США Скотт Бессент 7 сентября говорил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами.
5 сентября Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.