Главная / Политика /

Британский политик Фараж пригрозил сбивать российские самолеты

Ведомости

Лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фараж поддержал идею сбивать самолеты России, которые якобы «вторгаются в воздушное пространство НАТО». Об этом он заявил в интервью Bloomberg .

Фараж сказал агентству, что если бы он стал премьер-министром, то поддержал бы использование замороженных российских активов для помощи Украине и «даже мог бы направить британские войска в страну в составе миротворческих сил ООН».

Его спросили, как бы он поступил, если бы российские самолеты вторглись в воздушное пространство союзников.

«Я бы их сбил», – ответил Фараж.

Bloomberg пишет, что прежде взгляды Фаража на Москву ставили под угрозу его шансы стать премьер-министром.

15 октября The Telegraph писала, что в НАТО ведутся переговоры о создании единых правил, которые могут упростить процедуру уничтожения российских истребителей. Рассматривается возможность признания законной целью любых самолетов, несущих ракеты «воздух – земля» в воздушном пространстве стран альянса. Ключевыми факторами угрозы будут считаться тип вооружения и траектория полета.

