Силы ПВО сбили 61 БПЛА за ночь

Росавиация вводила ограничения в течение ночи на рейсы в 12 аэропортах, к 07.15 мера снята во всех. В период их действия на запасные аэродромы, в частности, ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, три самолета, летевшие в Казань, и один самолет, направлявшийся в Ярославль.