Силы ПВО сбили 61 БПЛА за ночь

Ведомости

Российская ПВО сбила 61 украинский дрон над регионами, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено над Крымом (32). Еще 13 дронов перехватили над Ростовской областью, шесть – над Черным морем, пять – над Брянской областью. Два беспилотника сбили также над Тульской и Московским регионом, один – над Курской областью.

Росавиация вводила ограничения в течение ночи на рейсы в 12 аэропортах, к 07.15 мера снята во всех. В период их действия на запасные аэродромы, в частности, ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, три самолета, летевшие в Казань, и один самолет, направлявшийся в Ярославль.

