Трамп встретится с Зеленским за обедом, а после улетит во Флориду

Ведомости

Президент США Дональд Трамп встретит главу Украины Владимира Зеленского 17 октября в 20:00 мск, согласно расписанию американского лидера. Через два часа у него запланировала поездка во Флориду.

Из расписания следует, что в 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск) Трамп встретит Зеленского, а в 13:15 примет участие в двустороннем обеде без участия прессы.

В 15:00 (в 20:00 мск) президент США покинет Белый дом и отправится в Палм-Бич, Флорида.

Зеленский прибыл в Вашингтон 16 октября. Тогда же у него прошли встречи с представителями оборонных компаний США, на которой стороны обсудили поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

17 октября планируется встреча Зеленского с Трампом, на которой лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.

