The Telegraph: встреча Трампа с Путиным в Венгрии станет ударом по Европе

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 16 октября (по мск) по инициативе из Москвы. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. 17 октября Орбан рассчитывает обсудить с российским лидером предстоящий саммит. По его словам, он уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября.