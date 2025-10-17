The Telegraph: встреча Трампа с Путиным в Венгрии станет ударом по Европе
Саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште станет болезненным ударом Европе, пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно «вступал в конфликт» с украинским лидером Владимиром Зеленским и выступал против западных санкций из-за начала Россией спецоперации. Указывается также, что Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз и обвинил Киев в преследовании венгерского этнического меньшинства.
В материале при этом подчеркивается, что Орбан «ни разу не поссорился с Трампом» и был единственным лидером ЕС, поддержавшим его до переизбрания. Отмечается, что премьер Венгрии «позиционирует себя как борца за мир, и этот саммит сверхдержав – огромная честь для лидера небольшой страны с населением всего 9,5 млн человек».
«Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что господина Орбана сможет сместить Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за вступление в ЕС, который, согласно опросам, опережает старейшего лидера блока», – указывает The Telegraph.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 16 октября (по мск) по инициативе из Москвы. Президент США написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в столице Венгрии Будапеште, но пока без точных сроков. 17 октября Орбан рассчитывает обсудить с российским лидером предстоящий саммит. По его словам, он уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября.