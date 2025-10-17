Газета
Мирошник: Киев отвечает терактами на попытки мирного урегулирования

Ведомости

На попытки поиска путей мирного урегулирования конфликта со стороны РФ в рамках стамбульского процесса и саммита на Аляске украинская сторона отвечает обстрелами гражданских объектов и терактами против мирного населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.

«Каждая попытка перевести кровопролитие в политико-дипломатическое русло сопровождается активизацией обстрелов гражданских объектов и организацией провокаций», – добавил он.

Мирошник привел в пример серию массированных ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) в период подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле и его проведения. Кроме того, он упомянул, что в преддверии саммита на Аляске украинские военные наносили удары по центру Донецка, Белгорода, Ростова-на-Дону, Курска и Брянска.

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины.

