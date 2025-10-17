Илон Маск назвал обнадеживающей грядущую встречу Путина и Трампа
Американский предприниматель Илон Маск назвал обнадеживающей информацию о подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.
Так он ответил на пост госсекретаря США Марко Рубио со скриншотом сообщения Трампа в соцсети X. В нем американский лидер говорит о том, что только что провел телефонный разговор с Путиным, в рамках которого главы государств договорились о проведении переговоров.
Беседа глав РФ и США состоялась вечером 16 октября. Ожидается, что подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым в рамках подготовки встречи российского и американского лидеров. Кроме того, 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает обсудить предстоящий саммит с Путиным. По его словам, он уже поговорил с главой Белого дома вечером 16 октября