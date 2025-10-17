Армия России взяла под контроль Приволье, Песчаное и Тихое

15 октября в военном ведомстве информировали о переходе под контроль российских сил сел Новопавловка в Донецкой народной республике и Алексеевка в Днепропетровской области. Новопавловка была занята в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», а Алексеевка – силами группировки «Восток».