Политика

Армия России взяла под контроль Приволье, Песчаное и Тихое

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, подразделения ВС РФ взяли под контроль села Песчаное и Тихое в Харьковской области.

15 октября в военном ведомстве информировали о переходе под контроль российских сил сел Новопавловка в Донецкой народной республике и Алексеевка в Днепропетровской области. Новопавловка была занята в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», а Алексеевка – силами группировки «Восток».

В Минобороны отмечали, что Новопавловка имела стратегическое значение: ее захват позволил разорвать линию обороны противника и создать предпосылки для изоляции двух крупных населенных пунктов.

Перед началом операции подразделения провели детальную разведку местности. Штурмовые группы малыми составами скрытно продвигались на окраины, находясь в засаде несколько суток. При этом использовались отвлекающие действия – артиллерийские удары наносились по соседним участкам, чтобы заставить противника укрыться и открыть путь для продвижения штурмовиков.

