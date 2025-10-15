ВС РФ взяли Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области
Российская армия взяла под контроль села Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Алексеевка в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Новопавловка перешла под контроль РФ в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр», отметили в ведомстве. Алексеевку же взяло подразделение группировки войск «Восток».
14 октября Вооруженные силы РФ взяли населенный пункт Балаган в ДНР. Днем ранее российская армия установила контроль в Московском ДНР, а также заняла населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.
Российские военные установили контроль над порядка 70% Купянска в Харьковской области. Об этом сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что его данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснял Ганчев.