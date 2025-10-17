Газета
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов за неделю по ВПК Украины

Ведомости

Вооруженные силы России с 11 по 17 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что атаки стали ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам России. Для их проведения использовались в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

По данным Минобороны, в итоге поражены: предприятия украинского ВПК, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, склады боеприпасов и места сборки БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

12 октября сообщалось, что российские силы поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу ВПК страны. Тогда удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 137 районах. В операциях были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники.

