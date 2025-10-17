Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 17 октября
Президент РФ Владимир Путин 17 октября проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Кроме того, Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных 20-летию телеканалов группы RT. По словам Пескова, у президента также запланирован ряд непубличных встреч.
В ближайшее время Кремль проинформирует о телефонном разговоре Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном о предстоящем саммите РФ и США, добавил пресс-секретарь президента.
Вечером 16 октября (по мск) Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что была достигнута договоренность о его новой встрече с Путиным в Будапеште, но пока без точных сроков.
Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.