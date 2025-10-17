Кремль: о чем говорили Путин и Трамп, должно остаться за пределами СМИ
Содержание разговора президентов России и США должно остаться за пределами средств массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о теме беседы.
«Он для этого и разговор двух президентов», – сказал Песков журналистам.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток, рассказали в Кремле. «И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом», – добавил Песков.
В Кремле также не стали предполагать, повлиял ли разговор Путина и Трампа на вероятность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине.
17 октября в 20:00 мск состоится встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Предположительно, на ней лидеры обсудят поставки дальнобойных ракет. Отправка на Украину Tomahawk может привести к качественно новому уровню эскалации, предупреждали российские власти.