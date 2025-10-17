Песков не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Трамп вопрос ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, обсудили ли лидеры РФ и США 16 октября вопрос действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Ну, сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении, во вчерашнем брифинге [помощник президента РФ Юрий] Ушакова, пока нам добавить по содержанию нечего», – сказал он.
22 сентября президент РФ Владимир Путин предложил продлить на год действие ДСНВ после его окончания 5 февраля 2026 г. Россия в этот период добровольно бы придерживалась количественных ограничений договора. Российский лидер подчеркнул, что жизнеспособность инициативы зависит от ответных шагов США.
Позже заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон еще не ответил на инициативу российской стороны, поэтому о продлении действия документа речь не идет. Путин говорил, что отказ Вашингтона продлить действие ДСНВ еще на год будет некритичным для Москвы.
16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. О том, обсуждали ли лидеры вопрос ДСНВ, не сообщалось.