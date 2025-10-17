Газета
Главная / Политика /

Песков: позиция Венгрии вызывает уважение Путина и Трампа

Ведомости

Венгрия как член и НАТО и Евросоюза занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Песков отметил, что такие решение, как выбор площадки для проведения саммита двух лидеров, применяются обоюдно.

«Это такой двусторонний процесс выработки таких решений о месте проведения», – сказал представитель Кремля.

Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели по российской инициативе телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они с Путиным договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. Президент Сербии Александр Вучич назвал выбор Венгрии для саммита неслучайным, отметив, что это не обрадует всех в Евросоюзе.

