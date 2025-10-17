Песков: позиция Венгрии вызывает уважение Путина и Трампа

Вечером 16 октября (по мск) Путин и Трамп провели по российской инициативе телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они с Путиным договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. Президент Сербии Александр Вучич назвал выбор Венгрии для саммита неслучайным, отметив, что это не обрадует всех в Евросоюзе.