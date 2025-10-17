Кремль раскроет содержание разговора Путина и Орбана в ближайшее время
Кремль сообщит, о чем говорили президент России Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это будет в ближайшее время», – добавил представитель Кремля.
В Кремле подтвердили, что разговор Путина и венгерского премьера уже состоялся. «Сам господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным. Вот этот телефонный разговор состоялся», – сказал Песков журналистам.
Главным итогом беседы Путина и американского лидера Дональда Трампа 16 октября стала договоренность о проведении их новой встречи в Будапеште. О ней сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что стороны намерены обсудить пути завершения конфликта между Россией и Украиной.
Орбан назвал это решение «хорошей новостью для всех, кто желает мира», и подтвердил, что Будапешт готов принять саммит.