Главная / Политика /

Кремль раскроет содержание разговора Путина и Орбана в ближайшее время

Ведомости

Кремль сообщит, о чем говорили президент России Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет в ближайшее время», – добавил представитель Кремля.

В Кремле подтвердили, что разговор Путина и венгерского премьера уже состоялся. «Сам господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным. Вот этот телефонный разговор состоялся», – сказал Песков журналистам.

Зачем Путин и Трамп договорились встретиться еще раз в Венгрии

Политика / Международные отношения

Главным итогом беседы Путина и американского лидера Дональда Трампа 16 октября стала договоренность о проведении их новой встречи в Будапеште. О ней сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social, отметив, что стороны намерены обсудить пути завершения конфликта между Россией и Украиной.

Орбан назвал это решение «хорошей новостью для всех, кто желает мира», и подтвердил, что Будапешт готов принять саммит.

