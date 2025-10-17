Трамп подтвердил встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы собираемся встретиться через пару недель», – сказал он, отметив, что хорошо ладит с китайским коллегой.
Лидеры стран могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.
11 октября Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР. 16 октября американский лидер заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем.