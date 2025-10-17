Трамп подал повторный иск о клевете против The New York Times на $15 млрд
Президент США Дональд Трамп повторно подал иск о клевете против The New York Times на сумму $15 млрд спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную заявку. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
По данным газеты, американский лидер подал иск в федеральный окружной суд в Тампе (штат Флорида). В документе речь идет о заявлениях, сделанных The New York Times, тремя журналистами газеты и издательством Penguin Random House. Адвокаты Трампа назвали их высказывания о деловых достижениях и происхождении богатства президента США «злонамеренными, дискредитирующими и уничижительными».
По сравнению с первым иском исправленная жалоба заняла 40 страниц, пишет WP. Из нее были удалены некоторые политические комментарии, в том числе о победе Трампа на выборах 2024 г., и «мистификации о сговоре с Россией».
Представитель NYT Даниэль Роудс Ха назвала иск американского лидера необоснованным. Она назвала разбирательство «всего лишь попыткой подавить независимую журналистику и привлечь внимание общественности».
Трамп подал первый иск против газеты 16 сентября. Трамп заявил, что ему «выпала великая честь» подать в суд в штате Флорида против NYT, назвав газету «одной из худших и самых деградировавших» в истории США. По его словам, издание стало «рупором» радикальной левой Демократической партии.
Позже судья назвал жалобу президента США «неуместной и недопустимой», заявив, что она больше похожа на политическую подтасовку, чем на серьезное юридическое заявление, сообщает WP. Изначальный иск составлял 85 страниц.