Политика

Трамп намерен отсудить у газеты The New York Times $15 млрд за клевету

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и оскорблении на $15 млрд против The New York Times (NYT). Американский лидер сообщил об этом в соцсети TruthSocial.

Трамп заявил, что ему «выпала великая честь» подать в суд в штате Флорида против NYT, назвав газету «одной из худших и самых деградировавших» в истории США. По его словам, издание стало «рупором» радикальной левой демократической партии.

«Я считаю это самым крупным незаконным пожертвованием на избирательную кампанию за всю историю. Их поддержка [бывшего вице-президента и кандидата в президенты] Камалы Харрис была буквально вынесена на первую полосу The New York Times, что доселе было неслыханно!» – написал Трамп.

В июне Трамп обвинил CNN и The New York Times в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране. Американский лидер заявлял, что нужно уволить всех журналистов, сомневающихся в результатах действий американских военных во время атаки на Иран.

