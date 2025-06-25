Трамп обвинил CNN и NYT в «принижении» атак на ядерные объекты в Иране
Президент США Дональд Трамп гневно отозвался о CNN и The New York Times, обвинив их в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране. Свое высказывание он опубликовал в соцсети TruthSocial.
«Фальшивые новости CNN вместе с неудачливой The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории», – написал Трамп.
Американский президент снова заявил, что ядерные объекты в Иране «полностью уничтожены», и подчеркнул, что упомянутые им СМИ «получили отклики от общественности».
24 июня The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Иран сохранил тайные объекты по обогащению урана. Они были построены таким образом, чтобы ядерная программа продолжила существование при ударах по более крупным объектам.
CNN со ссылкой на источники писал, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Предположительно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Трамп достиг своей цели в Иране, лишив исламскую республику потенциала для обогащения урана и разработки ядерного оружия.