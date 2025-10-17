Reuters: Белоруссия намерена сблизиться с ЕС после улучшения отношений с США
Минск начал делать шаги к сближению со странами Евросоюза (ЕС) после того, как потеплели американо-белорусские отношения, пишет Reuters. По данным источника агентства, Белоруссия направила приглашения европейским дипломатам для встречи с послом Юрием Амбразевичем.
Собеседник издания отметил, что на уже состоявшейся встрече дипломат стремился донести мысль о том, что Минск пытается «разорвать свою политическую изоляцию и может сыграть свою роль в поиске переговорного решения между Россией и Украиной».
В письме с приглашением, с которым ознакомилось агентство, сказано, что Амбразевич стал неофициальным представителем Белоруссии в координации дипломатических контактов страны с Западной Европой.
14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заключить с Вашингтоном «большую сделку» и сейчас находится в ожидании предложений. Лидер государства пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе.