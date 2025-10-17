Газета
Политика

Президент Черногории анонсировал введение виз для россиян

Власти пытаются отложить это решение из-за туристического сектора
Ведомости

Для граждан России будут установлены визы для посещения Черногории, при этом власти пытаются откладывать это решение для стабильности туристического сектора. Об этом пишет Politico со ссылкой на президента Черногории Якова Милатовича.

«Мы пытаемся как можно дольше откладывать [введение виз], чтобы сохранить наш туристический сектор. Сейчас мы находимся в некотором вакууме, потому что у нас нет полного доступа к фондам ЕС», – сказал он.

Милатович также указал на «вмешательство» третьих стран, предположительно говоря о России. В ходе встречи с председателем Совета Европы Антониу Коштой он заявил, что «вредоносное влияние третьих стран» может представлять угрозу для вступления Черногории в ЕС. Милатович призвал европейских союзников принять меры по противодействию таким угрозам.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию с действующим загранпаспортом. Срок пребывания без визы установлен в 30 дней.

В сентябре 2022 г. МИД Черногории призвал ввести визы для россиян. Как пояснили в МИДе, страна должна принять сторону ЕС в том числе в вопросе приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

