Путин обсудил с членами Совбеза разработку минеральных ресурсов
Главной темой совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стал вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщает Кремль.
С докладом в ходе мероприятия выступят министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также главы МИД и Минпромторга РФ Сергей Лавров и Антон Алиханов.
Во встрече также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и др.
В ходе брифинга 17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза.