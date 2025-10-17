Газета
Путин обсудил с членами Совбеза разработку минеральных ресурсов

Ведомости

Главной темой совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стал вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщает Кремль. 

С докладом в ходе мероприятия выступят министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также главы МИД и Минпромторга РФ Сергей Лавров и Антон Алиханов.

Во встрече также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и др.

В ходе брифинга 17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза.

