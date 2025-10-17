Bloomberg: Турция планирует передать Сирии системы ПВО и дроны
Турция хочет передать армии Сирии военную технику, в том числе беспилотники, артиллерию, бронетехнику, системы противовоздушной обороны (ПВО) и другое, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.
По данным издания, вооружение будет направлено на борьбу страны с «курдскими ополченцами вдоль всей сирийской границы с Турцией». Его разместят в северной части Сирии, чтобы не провоцировать Израиль, который занимает позиции на юго-западе государства.
Bloomberg пишет, что Анкара и Дамаск обсуждают также обновление соглашения 1998 г. Оно дает Турции возможность атаковать курдские силы вблизи границы страны, если они представляют угрозу. Турция предложила расширить предел расстояния с 5 км в Сирии до 30 км против таких целей.
7 октября агентство Sana сообщало, что министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) договорились о полном прекращении огня. Соглашение было достигнуто после того, как СДС атаковали сирийские КПП возле района Шейх-Максуд. В результате столкновения погиб сотрудник службы безопасности, трое военнослужащих и несколько мирных жителей ранены.