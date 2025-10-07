Сирия и курды договорились о полном прекращении огня

В тот же день в Сирии завершились первые после свержения президента Башара Асада выборы в народный совет – однопалатный парламент страны. К выборам не были допущены политические партии. Сам процесс голосования был непрямым и прошел по необычной схеме – около 6000 выборщиков, входящих в региональные избирательные коллегии, избрали 140 из 210 депутатов. Остальных депутатов позже назначит непосредственно временный президент Ахмед аш-Шараа.