Сирия и курды договорились о полном прекращении огня
Министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) договорились о полном прекращении огня, сообщило агентство SANA.
Соглашение было достигнуто после того, как СДС атаковали сирийские КПП возле района Шейх-Максуд. В результате столкновения погиб сотрудник службы безопасности, трое военнослужащих и несколько мирных жителей ранены.
5 октября Минобороны Сирии заявляло, что передвижения армии на севере и северо-востоке страны – часть запланированной передислокации, а не начало новых военных операций. Оборонное ведомство подчеркнуло, что сейчас не планируются никакие наступательные действия и что главная задача армии заключается в защите мирных жителей.
В тот же день в Сирии завершились первые после свержения президента Башара Асада выборы в народный совет – однопалатный парламент страны. К выборам не были допущены политические партии. Сам процесс голосования был непрямым и прошел по необычной схеме – около 6000 выборщиков, входящих в региональные избирательные коллегии, избрали 140 из 210 депутатов. Остальных депутатов позже назначит непосредственно временный президент Ахмед аш-Шараа.
Сирийские власти при проведении парламентских выборов делали ставку на скорость, а не на качество, рассказал «Ведомостям» программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. Это было сделано с целью легитимизации нового режима в стране.