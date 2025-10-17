Путин прибыл в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT

«Несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов RT, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. <…> Именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает», – сказал Путин.