Путин прибыл в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT
Президент РФ Владимир Путин приехал в Большой театр на мероприятие, посвященное празднованию 20-летия телеканала RT. Об этом сообщает «РИА Новости».
В ходе брифинга 17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных 20-летию телеканалов группы RT.
17 октября российский лидер в беседе с ведущим Саламом Мосафиром поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала, сообщали на сайте Кремля.
«Несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов RT, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. <…> Именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает», – сказал Путин.