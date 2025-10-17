Власти КНР исключили из партии девятерых военных руководителей за коррупцию
В КНР исключили из Компартии и лишили военных званий заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Хэ Вэйдуна, а также еще восьмерых представителей военного руководства страны, сообщил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
«Серьезное расследование и наказание <...> продемонстрировали твердую решимость ЦК партии и Центрального военного совета довести борьбу с коррупцией до конца, продемонстрировали четкую позицию о том, что армия никогда не позволит коррумпированным элементам скрываться», – сказал Чжан Сяоган.
Такое наказание в том числе затронуло экс-руководителя управления политической работы ЦВС Мяо Хуа, бывшего первого замначальника управления политработы Хэ Хунцзюня, экс-главу Восточной зоны боевого командования НОАК Линь Сянъяна, бывшего политкомиссара сухопутных войск Цинь Шутуна и других представителей командования.
По данным представителя минобороны, уголовные дела всех бывших руководителей были направлены в военную прокуратуру для расследования. Чжан Сяоган отметил, что они «серьезно нарушили партийную дисциплину».
В апреле об увольнении Хэ Вэйдуна писала Financial Times со ссылкой на источники. Издание подчеркивало, что он занимает должность второго по значимости генерала и освобождение от нее происходит впервые за 60 лет. Тогда же издание утверждало, что отстранение Вэйдуна может быть связано с коррупцией.