Власти КНР исключили из партии девятерых военных руководителей за коррупцию

В апреле об увольнении Хэ Вэйдуна писала Financial Times со ссылкой на источники. Издание подчеркивало, что он занимает должность второго по значимости генерала и освобождение от нее происходит впервые за 60 лет. Тогда же издание утверждало, что отстранение Вэйдуна может быть связано с коррупцией.