Мерц заявил об отсутствии у ЕС возможности влиять на ситуацию на Ближнем Востоке
Евросоюз (ЕС) не может оказывать существенное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, даже если стремится к этому, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы оказать решающее влияние на события на Ближнем Востоке: у кого в Европе есть разрушающее бункер оружие, чтобы остановить программу создания ядерного оружия в Иране? У кого есть средства принудить воюющие стороны к прекращению огня?» – сказал он.
По словам немецкого лидера, в мире сейчас наблюдается фаза, когда действует «право сильного». Многополярность же, а также правила и международное право временно прекратили действие, указал Мерц.
При этом канцлер ФРГ заметил, что страна способна оказать влияние на регион в политическом, дипломатическом и финансовом смысле. Он сказал, что Германия осталась единственным государством ЕС, которое работает «в гармонии как с израильским правительством, так и с арабскими государствами», но остается на стороне Израиля.
14 октября Berliner Zeitung писала, что Германия потеряла свое влияние на мировой арене из-за действий министра иностранных дел Анналены Бербок, экс-канцлера Олафа Шольца и нынешнего канцлера Фридриха Мерца. Газета обратила внимание на саммит по конфликту в Газе в Шарм-эль-Шейхе, где присутствовали мировые лидеры. Издание подчеркнуло, что Мерца, который также находился в Египте, не было «ни на одной сцене».