Мерц заявил об отсутствии у ЕС возможности влиять на ситуацию на Ближнем Востоке

«Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы оказать решающее влияние на события на Ближнем Востоке: у кого в Европе есть разрушающее бункер оружие, чтобы остановить программу создания ядерного оружия в Иране? У кого есть средства принудить воюющие стороны к прекращению огня?» – сказал он.