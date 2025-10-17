Путин встретился с бойцами спецоперации на праздновании 20-летия RT
Президент РФ Владимир Путин пообщался с героями спецоперации, истории которых звучали в документальном фильме проекта RT.Док. Глава государства встретился с бойцами в Большом театре в ходе празднования 20-летия телеканала RT, передает ТАСС.
На мероприятии российскому лидеру показали видеоролик «Время Героев», который создан из фрагментов документальных фильмов RT о спецоперации. В просмотре участвовали также сами герои и другие военнослужащие. С последними президент позже провел краткую беседу.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян выразила главе государства благодарность за присутствие на юбилее, а затем рассказала о работе журналистов RT на фронте. Она подчеркнула, что они не только освещают события, но и спасают людей, вывозят их в безопасные районы.
В ходе выступления в Большом театре Путин поздравил Симоньян и сотрудников RT с 20-летием телеканала. Он также говорил о сохранении национальной культуры и традиционных ценностей, к чему стремятся граждане в том числе европейских стран и США. По словам президента, такая позиция жителей иностранных государств созвучна с мнением России по этому вопросу.