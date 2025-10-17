В ходе выступления в Большом театре Путин поздравил Симоньян и сотрудников RT с 20-летием телеканала. Он также говорил о сохранении национальной культуры и традиционных ценностей, к чему стремятся граждане в том числе европейских стран и США. По словам президента, такая позиция жителей иностранных государств созвучна с мнением России по этому вопросу.