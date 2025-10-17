Трамп предположил, что конфликт на Украине завершится к началу ноября

При этом американский президент заявил, что хотел бы завершить конфликт без передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил мнение, что стороны уже близки к этому, а также пояснил, что разрешение дальнобойных ударов по России стало бы эскалацией конфликта.