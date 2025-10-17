Трамп предположил, что конфликт на Украине завершится к началу ноября
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АСЕАН, который состоится в конце октября – начале ноября. Об этом заявил сам глава Белого дома на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Я бы хотел, чтобы это случилось раньше», – ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он обсуждать украинское урегулирование на переговорах с китайским лидером.
При этом американский президент заявил, что хотел бы завершить конфликт без передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил мнение, что стороны уже близки к этому, а также пояснил, что разрешение дальнобойных ударов по России стало бы эскалацией конфликта.
17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва сохраняет свою открытость к мирному урегулированию украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны пытаются удержать Киев от перехода к мирному урегулированию.