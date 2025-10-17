31 августа Песков уже говорил, что Европа способствует срыву мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия европейских стран контрастируют с подходом Путина и Трампа, направленным на поиск мирного решения. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что европейцы «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение конфликта.