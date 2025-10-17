В Кремле заявили об открытости РФ к мирному урегулированию конфликта на Украине
Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин говорил об этом в ходе телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также отметил, что европейские страны пытаются удержать Киев от перехода к мирному урегулированию. «Европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях», – добавил Песков.
Кроме того, представитель Кремля выразил соболезнования в связи со смертью военкора «РИА Новости» Ивана Зуева. Песков отметил, что украинская сторона «сознательно зачастую охотится за журналистами». Песков добавил, что это преступление виновные должны понести ответственность.
Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября, а его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен. Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, в 2023 г. – корреспондент Ростислав Журавлев.
31 августа Песков уже говорил, что Европа способствует срыву мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия европейских стран контрастируют с подходом Путина и Трампа, направленным на поиск мирного решения. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что европейцы «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение конфликта.