МИД призвал международные организации принять меры после гибели военкора Зуева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала профильные международные организации осудить Украину после гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева в Запорожской области, а также принять соответствующие меры. Об этом говорится в сообщении министерства.
В частности, дипломат обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Брату, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и др.
«Своим бездействием эти структуры по сути потворствуют кровавым преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского и несут за них свою меру ответственности», – говорится в заявлении.
Захарова заявила, что все виновные в гибели Зуева будут установлены и понесут заслуженное наказание.
Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября, а его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен. Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, в 2023 г. – корреспондент Ростислав Журавлев.