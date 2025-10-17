Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД призвал международные организации принять меры после гибели военкора Зуева

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала профильные международные организации осудить Украину после гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева в Запорожской области, а также принять соответствующие меры. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, дипломат обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Брату, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и др.

«Своим бездействием эти структуры по сути потворствуют кровавым преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского и несут за них свою меру ответственности», – говорится в заявлении.

МИД: власти Украины ответят за убийство военкора Зуева

Политика / Международные отношения

Захарова заявила, что все виновные в гибели Зуева будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября, а его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен. Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, в 2023 г. – корреспондент Ростислав Журавлев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её