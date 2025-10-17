Трамп высказался за проведение трехсторонней встречи по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения трехсторонней встречи с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник», – сказал он в ходе переговоров с Зеленским в Белом доме.
Американский президент подчеркнул, что Путин стремится к завершению конфликта. Он напомнил о телефонном разговоре с российским лидером, который состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. Так Трамп ответил на вопрос о том, что будет, если Путин не согласится на перемирие.
По итогам звонка глава Белого дома сообщил, что стороны договорились о встрече в Будапеште (Венгрия). Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам. Он также рассказал, что в ходе разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США.