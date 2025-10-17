Трамп высказался за проведение трехсторонней встречи по Украине

Американский президент подчеркнул, что Путин стремится к завершению конфликта. Он напомнил о телефонном разговоре с российским лидером, который состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. Так Трамп ответил на вопрос о том, что будет, если Путин не согласится на перемирие.