Трамп: Путин хочет завершения конфликта на Украине

17 октября в Белом доме проходит встреча между Трампом и Зеленским. Одной из основных тем стала возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако Трамп отверг эту идею после разговора с Путиным, указав, что такой шаг стал бы существенной эскалацией конфликта. Кроме того, в этом оружии нуждаются и сами США.