Главная / Политика /

Трамп: Путин хочет завершения конфликта на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин желает завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«<...> Президент Путин хочет закончить войну. Я разговаривал с ним вчера два с половиной часа, мы обсудили много деталей. Я думаю, он хочет, чтобы она закончилась», – сказал Трамп.

Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, что будет, если Путин не согласится на перемирие. Кроме того, Трамп указал, что его не волнует риск того, что российская страна им «манипулирует» и тянет время.

Ушаков подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште

Политика / Международные отношения

17 октября в Белом доме проходит встреча между Трампом и Зеленским. Одной из основных тем стала возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако Трамп отверг эту идею после разговора с Путиным, указав, что такой шаг стал бы существенной эскалацией конфликта. Кроме того, в этом оружии нуждаются и сами США.

16 октября состоялся очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом, он длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште, столице Венгрии. Возможность проведения такого саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора лидеры затронули вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, который в настоящее время обсуждается в США. Путин подчеркнул, что потенциальная передача этих ракет Украине не повлияет на ситуацию на фронте, а лишь приведет к ухудшению отношений между РФ и США.

